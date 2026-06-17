VIDEO / Reporter SK s Miškovićem u SAD-u: ‘Prognoza za Englesku? Pobjeda’

FIFA World Cup 17. lip 20266:25 0 komentara

Reporter Sport Kluba Vedran Babić svakog se dana javlja uživo s novostima i svim zanimljivostima Svjetskog prvenstva, a posebno zanimljiv susret imao je s predsjednikom Rijeke i dopredsjednikom HNS-a Damirom Miškovićem.

“Prekrasno je, što drugo reći. Puno nas Hrvata je ovdje, dirljivo je da se naježiš”, rekao je Mišković našem Vedranu Babiću u centru Dallasa i otkrio do kada ostaje u Americi.

“Bit ćemo dokle god je i Hrvatska ovdje.”

Prognoza uoči Engleske?

“Pobjeda.”

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