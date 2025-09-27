VIDEO / Pogledajte koliko je malo dijelilo Šutala od autogola u pobjedi Ajaxa

Podijeli :

Ajax je u fantastičnoj utakmici 7. kola Eredvisie kod kuće pobijedio NAC iz Brede 2:1. S obzirom na broj šansi na obje strane, čudo je kako su pala samo tri gola. Gloukh (4.) i Taylor (46.) zabili su za Ajax, a Van Hooijdonk (16., 11 m) za goste.

Za Ajax je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Josip Šutalo koji je u drugom poluvremenu umalo poslao loptu u vlastitu mrežu.

