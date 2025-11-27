VIDEO / Perišić je ovim golom ispisao povijest PSV-a, u Ligi prvaka su ispred njega samo Modrić i Ramos!

Podijeli :

xMatrixxImagesx/xMarcelxterxBalsx via Guliver

Ivan Perišić zabio je za vodstvo PSV-a protiv Liverpoola na Anfieldu. Iskusni Hrvat siguran je bio s 11 metara u šestoj minuti susreta. Iako su Redsi izjednačili PSV je svejedno na kraju upisao visoku pobjedu od 4:1.

Perišić je gol iz jedanaesterca postigao s 36 godina i 297 dana te tako postao najstariji strijelac PSV-a u povijesti Ligi prvaka.

Uz to, Hrvat je sada i treći najstariji igrač u povijesti natjecanja koji je u regularnom dijelu zabio iz jedanaesterca. Stariji strijelca iz kaznenog udarca u Ligi prvaka od njega su samo Luka Modrić (37 godina i 54 dana) i Sergio Ramos (37 godina i 257 dana).

Perišić je ove sezone za PSV nastupio 18 puta i postigao dva gola i osam asistencija.