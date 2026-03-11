VIDEO / Prizori iz zraka: Pogledajte kako napreduju radovi na stadionu u Kranjčevićevoj

Kako je gradilište izgledalo 1. ožujka može se vidjeti na snimci dronom objavljenoj na YouTube kanalu Zagrebačka infrastruktura. Prema planu, stadion bi trebao postati privremeni dom Dinama, koji bi se ondje trebao preseliti krajem godine dok traje izgradnja novog stadiona u Maksimiru.

Kranjčevićeva bi u budućnosti trebala postati važno sportsko središte Zagreba. Kada se Dinamo i Lokomotiva, koja trenutno također igra na Maksimiru, presele na novi stadion, otvorit će se prostor za rušenje starog i početak izgradnje novog stadionskog kompleksa u Maksimiru. Završetak tog projekta planiran je do 2030. godine.

Iz Grada Zagreba početkom godine poručili su:

“Zagreb će, nakon više od 50 godina, potkraj 2026. dobiti modernu sportsku arenu kapaciteta 11.163 mjesta, s terenom od 105 × 68 metara prema kriterijima UEFA 4. kategorije, s novim gradskim trgom od 6300 m², parkingom s više od 400 mjesta te popratnim sadržajima za sportaše i navijače.

Izgradnjom stadiona potiče se urbanistička obnova četvrti, dobiva se arhitektonski vrijedan objekt te vrhunski prostor za sport i druge događaje poput koncerata.

Važno je istaknuti da je rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj nužan preduvjet za rušenje postojećeg i izgradnju novog stadiona u Maksimiru, čija je realizacija dogovorena u suradnji s Vladom RH.”