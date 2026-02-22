VIDEO / Heidenheim i Stuttgart odigrali sjajnu utakmicu: Susret obilježila bizarna sekvenca

Podijeli :

U posljednjem dvoboju 23. kola Bundeslige postignuto je čak šest pogodaka, a nogometaši Heidenheima i Stuttgarta su remizirali 3:3.

Već u petoj minuti gosti su poveli golom Fuhricha, dok je u 20. na 1:1 izjednačio Dinkci. Potom se dogodila neobična situacija nakon nešto više od pola sata igre. Demirović je bio strijelac za 2:1 Stuttgarta, ali je pogodak poništen i situacija je vraćena na suprotni šesnaesterac te je dosuđen jedanaesterac za domaćina kojeg je Ibrahimović pretvorio u 2:1 Heidenheima.

Stuttgart se vratio na identičan način u 45. minuti. Loptu je na bijelu točku namjestio Mittelstadt te je pogodio za 2:2. Nova dva gola su uslijedila u završnici. Domaćin je ponovno poveo u 82. golom Conteha, a konačnih 3:3 je postavio Undav golom u 88. minuti.

Stuttgart je ostao četvrti na ljestvici, kao i Heidenheim na posljednjem mjestu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.