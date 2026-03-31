VIDEO / Gyokeres u 88. minuti odveo Švedsku na Svjetsko prvenstvo

Švedska i Poljska su u 20 sati i 45 minuta započeli borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bolje je utakmicu otvorila domaća ekipa koja je u 20. minuti povela nakon lijepe akcije. Yasin Ayari uposlio je petom Anthonyja Elangu, a napadač Newcastlea sjajno je pogodio za 1:0 Šveđana. 13 minuta su domaći čuvali prednost, a onda je u 33. minuti Nicola Zalewski pogodio za 1:1 i povratak Poljske.

Ipak, do kraja poluvremena Šveđani su još jednom poveli. Dobila je domaća momčad slobodni udarac s desne strane. Njega je sjajno izveo Benjamin Nygren, a gol je potom postigao Gustaf Lagierbielke kojemu je to bio prvi pogodak u kvalifikacijama. Osigurao je tako da Švedska na predah ode s vodstvom od 2:1.

Nije dugo Švedska držala prednost nad Poljacima. Već nakon 10 minuta Poljska je golom Karola Swiderskog došla do izjednačenja. Ovaj put je asistent bio Zalewski, strijelac prvog gola.

Sve do 88. minute rezultat je bio 2:2, a onda je u gužvi u kaznenom prostoru najbolje reagirao napadač Arsenala Viktor Gyokeres koji je pogodio za 3:2.

