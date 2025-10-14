VIDEO / Ne baš srdačan doček: Poslušajte kako su navijači u Udinama izviždali izraelsku himnu

FIFA World Cup 14. lis 202520:51 0 komentara

Uoči utakmice između Italije i Izraela u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. koja se večeras igra na stadionu Friuli u Udinama, u središtu grada održavali su se propalestinski prosvjedi. A što sve o tome misle navijači uoči početka utakmice, odnosno tijekom intoniranja izraelske himne, poslušajte sami.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup