VIDEO / Kako je Hrvat bivšu zvijezdu Uniteda pokušao naučiti hrvatsku riječ

AP Photo/Ahn Young-joon via Guliver

Bivši igrač Manchester Uniteda karijeru sada gradi u Južnoj Koreji.

Jesse Lingard bio je nevjerojatan talent, ali sada karijeru gradi izvan Europe, točnije u Seoulu. Tamo igra s Hrvatom Markom Dugandžićem.

Upravo je bivši igrač Osijeka i Rapida pokušao naučiti Lingarda jednu hrvatsku riječ, a to je “spajanje”. Lingard se u početku malo mučio s izgovorom, ali na kraju je ipak uspio dobro izgovoriti.

Lingard je svoju karijeru započeo u Manchester Unitedu, gdje je prošao kroz omladinski pogon i debitirao za prvu momčad 2011. Bio je i na posudbama u klubovima poput Leicester Cityja, Birmingham Cityja, Brighton & Hove Albiona i Derby Countyja.

S Unitedom je osvojio FA Cup, EFL Cup i Europa ligu. Bio je član engleske reprezentacije i sudjelovao na Svjetskom prvenstvu 2018., gdje je zabio nekoliko ključnih golova i pomogao Engleskoj da osvoji četvrto mjesto.

U Seoul je prošle godine došao kao slobodan igrač.