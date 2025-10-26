VIDEO / Igrač najvećeg iznenađenja sezone zabio direktno iz kornera

Podijeli :

U 9.kolu Premier lige, Bournemouth je s 2:0 svladao Nottingham Forest.

“Trešnjice” su tražile nastavak sjajnog niza rezultata, a u 25. minuti su napravili ogroman korak prema tome.

Njihov veznjak James Tavernier tada je pristupio izvođenju kornera te je pogodio izravno za vodstvo 1:0. Do kraja prvog dijela je Bournemouth zabio i drugi gol, a strijelac je bio Eli Junior Kroupi.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao pa je Bournemouth skočio na visoko drugo mjesto s 18 bodova.

