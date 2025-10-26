VIDEO / Poljak sjajnim golom šokirao Gvardiola i Kovačića, Haalandu poništen gol za izjednačenje

Podijeli :

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City, dok je Mateo Kovačić ostao na klupi u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville.

Jedini strijelac bio je Cash u 19. minuti. Do kraja utakmice je Manchester City privremeno izjednačio golom Erlinga Haalanda, ali je njegov pogodak poništen zbog zaleđa.

City je četvrti na ljestvici sa 16 bodova, koliko ima i njegov gradski rival United na petom mjestu, dok je Aston Villa sedma s 15 bodova, koliko ima i šesti branitelj naslova Liverpool.

