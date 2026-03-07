VIDEO / Matanović bez učinka u napetom remiju Freiburga, Bayer i dalje u igri za Ligu prvaka

Vincenzo Grifo je doveo Freiburg u vodstvo u 34. minuti, ali su gosti izjednačili u 37. minuti golom Christiana Kofanea. Yuito Suzuki je u 43. minuti ponovno doveo domaće do prednosti, ali je pet minuta poslije u završnici prvog dijela izjednačio Alex Grimaldo. Martin Terrier je u 52. minuti doveo Bayer u vodstvo, da bi Matthias Ginter u 86. minuti postavio konačnih 3-3.

Hrvatski napadač Igor Matanović je odigrao cijelu utakmicu za Freiburg koji se s 34 boda nalazi na osmoj poziciji, bodovno izjednačen sa sedmoplasiranim Eintrachtom koji ima utakmicu manje.

Zanimljivo je bilo i u Mainzu gdje je istoimeni domaćin remizirao sa Stuttgartom (2:2). Jae-Sung Lee zabio je za vodstvo Mainza uoči odmora, u drugom dijelu Ermedin Demirović i Deniz Undav preokrenuli su u ekspresnom roku (76., 77.), a bod Mainzu spasio je Danny da Costa u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.