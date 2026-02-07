VIDEO / Petković ga je s razlogom spomenuo: Romero zaradio crveni nakon krvničkog starta na Casemiru

Nogomet 7. velj 202614:07 0 komentara

U tijeku je utakmica između Manchester Uniteda i Tottenhama u 25. kolu Premier lige, a nakon nepunih pola sata igre Spursi su ostali s igračem manje nakon što je Argentinac Romero nagazio Casemira i zaradio izravni crveni karton. Igrač je to kojeg je jednom prilikom spomenuo i Bruno Petković, napomenuvši da je to najprljaviji stoper protiv kojeg je igrao...

