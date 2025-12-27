VIDEO / Igrač Brentforda postigao tek treći hat-trick Premier lige ove sezone, West Ham nastavio crni niz

Podijeli :

Nogometaši Brentforda su s velikih 4:1 svladali Bournemouth u 18. kolu Premier lige. Ključnu je ulogu za domaće imao Kevin Schade koji je postigao hat-trick što je tek treći put da je to nekome pošlo za rukom u engleskom prvenstvu ove sezone, dok je Đorđe Petrović zabio autogol. Antoine Semenyo smanjio je razliku.

Fulham je stigao do treće pobjede zaredom. Na gostovanju su svladali Fulham 1:0, a Raul Jimenez bio je precizan u 85. minuti te produžio loš niz West Hama koji sada nije slavio već sedam kola.