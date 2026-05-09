VIDEO / Galatasaray preokretom protiv ‘davljenika’ stigao do četvrtog uzastopnog naslova u Turskoj

U pretposljednjem kolu turske Superlige Galatasaray je na svom travnjaku protiv Antalyaspora osigurao osvajanje četvrtog uzastopnog naslova. Nije to došlo na najjednostavniji način jer je gostujući sastav vodio 1:0 i 2:1 da bi na kraju ipak pokleknuli u 88. minuti kada je Victor Osimhen zabio za 3:2. Do kraja susreta pao je i četvrti gol i Galatasaray je na kraju slavio s 4:2.

Galatasaray kolo prije kraja ima četiri boda prednosti u odnosu na Fenerbahce koji je time četvrti put u nizu završio prvenstvo na drugom mjestu. Fenerbahce je i dalje rekorder po broju naslova, ima ih 28 povijesti. Treći je na toj ljestvici Besiktas s 21 naslovom prvaka.

Kolo prije kraja treći Trabzonspor ima 69 bodova, dok četvrti Besiktas ima 59. Poznata su i dva od tri kluba koja će ispasti, a to su Karagumruk i Kayserispor.

Dikmen je bio dvostruki strijelac za Antalyaspor na gostovanju kod Galatasaraya, u nadoknadi prvog dijela i u 62. minuti. Na 1:1 je izjednačio Lemina u 56., a na 2:2 Osimhen iz jedanaesterca u 66. minuti.

Nigerijac Osimhen je bio domaći junak i ove večeri te je u 88. minuti zabio za vodstvo 3:2, dok je slavlje potvrđeno kada je Ayhan u 95. minuti zabio za 4:2.

Fenerbahce je u gostima pobijedio Konyaspor 3:0 uz dva pogotka Freda i jedanBrowna.

Osim naslova prvaka, Galatasaray je izborio i plasman u ligašku fazu Lige prvaka. Drugoplasirani Fenerbahce svoje će mjesto u elitnom klupskom nogometnom natjecanju tražiti kroz kvalifikacije jer drugo mjesto ne donosi izravan plasman u Ligu prvaka.

