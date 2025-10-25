VIDEO / Fotoreporter oduševio proslavom gola Varele u Švedskoj, pogledajte simpatičnu reakciju

Podijeli :

Malmo - Dinamo

Dinamo se spasio protiv Malmoa u Europskoj ligi odigravši 1:1.

Podsjetimo, zaostatak od jednog gola Dinamo je lovio do samog kraja, kada je 16-godišnji Cardoso Varela zabio gol i spasio bod.

Bakrar je probio po lijevoj strani, ušao u kazneni prostor i potkopao loptu preko vratara, a Varela ju je na gol-crti poslao u mrežu.

Dinamo je na društvenim mrežama objavio snimku gola s naglaskom na detalj koji je većini promaknuo. Iza gola Malmöa nalazio se fotoreporter i strastveni navijač Dinama, koji je proslavio izjednačenje kao na tribini.