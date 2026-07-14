VIDEO / Čilić: ‘Ovo je povijestan trenutak za regiju’, Dodig: ‘Vrhunska priča!’

Podijeli :

U Međugorju je pred nekoliko tisuća gledatelja svečano otvoren vrhunski sportski kompleks Dodig Tennis Center.

Ovaj povijesni dan za regionalni sport obilježio je spektakularni ekshibicijski meč parova u kojem su nastupili Novak Đoković, Marin Čilić, Ivan Dodig i Mate Pavić, koji je u zadnji tren uskočio kao zamjena za Gorana Ivaniševića nakon što je legendarni Splićanin ostao zadržan u zračnoj luci u Puli.

Izvrsnu atmosferu na terenima dodatno su začinile emotivne reakcije glavnih aktera ovog teniskog spektakla, koji su stali pred kamere Sport Kluba i našeg Josipa Juraja Pajvota.

Domaćin i pokretač cijelog projekta Ivan Dodig nije skrivao svoje oduševljenje nakon odigranog meča:

“Spektakularno se osjećam. Hvala svima što su došli, žao nam je što je Goran ostao na aerodromu, hvala Mati što je uskočio. Napravili smo lijepu priču, veselim se budućem radu. Napravili smo ovdje nešto potpuno novu i vrhunsku priču.”

Njegov dugogodišnji reprezentativni suigrač i prijatelj Marin Čilić posebno je naglasio važnost ovog centra za razvoj budućih generacija, prisjetivši se njihovih zajedničkih početaka:

“Ovo je povijestan trenutak za cijelu regiju. Dodig i ja potekli smo iz ovih krajeva, u trenucima kada je ovdje tenis bio u povojima. Vidjeti ga u ovoj ulozi, u kojoj će prenositi svoje znanje, veliko je zadovoljstvo.”