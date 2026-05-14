VIDEO / Bukti kriza u Realu: Navijači zviždali Mbappeu te poslali jasnu poruku Florentinu Perezu

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

U susretu 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je pobijedio Oviedo sa 2-0.

Bila je to utakmica bez neke rezultatske važnosti. “Kraljevski klub” je sigurno drugi, dok Oviedo seli u niži rang natjecanja.

Za Real je ponovo zaigrao francuski napadač Kylian Mbappe koji je zbog ozljede bio odsutan od kraja travnja. Prvi put otkako je stigao u Madrid, navijači su zviždali francuskom napadaču.

I to tijekom zagrijavanja, potom u 68. minuti kada je ušao u igru, a Bernabeu mu je zviždao i svaki put kada je dodirnuo loptu.

Također, utakmicu su obilježili navijački prosvjedi protiv predsjednika Florentina Pereza koji je početkom utakmice bio uočen u raspravi s pojedinim gledateljima. Tijekom utakmice je na tribinama osvanuo transparent “Florentino, odlazi odmah.” koji je ekspresno uklonjen od strane redara.

Domaćin je poveo u 44. minuti golom Gonzala Garcije, a pobjedu Reala je potvrdio Jude Bellingham u 80. minuti.

Barca je osigurala naslov prvaka, Real je drugi sa 11 bodova manje, dok Villarreal ima 11 bodova manje od madridskog kluba.

Na začelju je prava drama. Oviedo je “bivši”, a traže se još dva putnika u niži rang. Trenutačno pozicije koje vode u “segundu” drže Levane i Mallorca sa po 39 bodova, koliko ima i Elche. Alaves i Girona imaju po 40 bodova, a još uvijek nisu sigurni Osasuna i Espanyol sa po 42 boda, čak niti Valencija i Sevilla koje imaju četiri boda više od zone ispadanja, a u igri je još šest bodova.