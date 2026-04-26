VIDEO / Budimirova Osasuna u 99. minuti srušila Sevillu i gurnula je još dublje u ‘provaliju’

U novoj utakmici španjolske La Lige Osasuna je u Pamploni ugostila Sevillu koja se ove godine neočekivano bori za ostanak u elitnom rangu španjolskog nogometa. Iako je momčad Ante Budimira gubila s 1:0, na kraju su došli do važnog slavlja i to golom u posljednjoj sekundi susreta.

Povela je Sevilla golom Neala Maupaya glavom u 69. minuti da bi Osasuna ipak izjednačila u 80. minuti preko Raula Garcije. Iako je sudac produžio kasnije devet minuta, činilo se kako će susret završiti remijem od 1:1.

Međutim, u posljednjem napadu na utakmici Alejandro Catena zabio je za pobjedu Osasuni. 31-godišnji branič otišao je na skok u napad te je sjajno glavom zabio na asistenciju Moija Gomeza.

Ovim slavljem Osasuna se vratila u borbu za europska mjesta te su sada na devetom mjestu. Šesto mjesto, koje može voditi u Europsku ligu ili u Konferencijsku ligu, udaljeno im je tek dva boda pet kola prije kraja.

Što se tiče Seville, oni su u velikim problemima. Nalaze se na 18. mjestu koje znači i ispadanje iz lige, a spas im bježi jedan bod. Sevilla je posljednji put iz La Lige ispala u sezoni 1999./2000. te je u svojoj povijesti čak sedam puta osvajala Europsku ligu / Kup UEFA. Ispadanje bi sigurno bio veliki udarac za ovakvog španjolskog velikana.

