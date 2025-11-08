VIDEO / Bivši hajdukovac je zabio za spas svoje momčadi, a onda se ukazao – sudac

Podijeli :

Sport Klub

U 12. kolu njemačke 2. Bundeslige Kaiserslautern je ugostio legendarnu Herthu. Gosti iz Berlina poveli su u 20. minuti i ispostavilo se da je to bio jedini pogodak na utakmici. Kaiserslautern je pritiskao, a u 92. minuti je čak i zabio preko bivšeg hajdukovca Ivana Prtajina. Međutim, kratko je trajala sreća hrvatskog napadača. Razlog za to bilo je zaleđe zbog kojeg je poništen njegov pogodak. Tako je Hertha upisala pobjedu na teškom gostovanju. Zanimljivo je da je Prtajin skinuo dres pri proslavi pogotka, ali žuti karton mu se nije poništio unatoč tome što pogodak nije vrijedio.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.