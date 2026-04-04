VIDEO / Kovačeva Borussia došla u Stuttgart po bod, dobila sva tri. Navijači domaćih htjeli upasti u teren

Borussia Dortmund je svladala na MHPAreni domaći Stuttgart s 2-0 golovima u samoj završnici posljednjeg subotnjeg dvoboja 28. kola njemačkog nogometnog prvenstva i ostala devet bodova iza vodećeg Bayerna, a 11 bodova ispred ostalih pratitelja u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Iako se činilo da će prvi put nakon 13 i pol godina dvoboj ovih dviju momčadi završiti bez pogodaka, da se to ne ostvari pobrinuli su se igrači pod vodstvom bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača, golovima u četvrtoj i šestoj minuti dodatka. Dva brza protunapada gostujuće momčadi preciznim udarcima su dovršili Karim Adeyemi i Julian Brandt.

Dojam je tijekom cijele utakmice bio taj da je Kovač došao primarno ne izgubiti, a na kraju je uzeo sve bodove.

Nezadovoljni navijači domaćih htjeli su se probiti na travnjak, što se zaista rijetko viđa u Njemačkoj, a na teren je doletio i plastični stolac.

Vodeći Bayern ima 73 boda, a Borussia Dortmund je na drugom mjestu sa 64 boda. Trećeplasirani RB Leipzig i Stuttgart na četvrtom mjestu imaju po 53 boda, a u borbi za mjesto u Ligi prvaka su još Hoffenheim s 50 bodova i Bayer Leverkusen s 49.

