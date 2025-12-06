VIDEO / Andrijašević za SK o derbiju i Livaji: Iskreno, Dinamo mi ne izgleda kao favorit, ali…

Podijeli :

Franko Andrijašević javio se Sport Klubu video-pozivom iz daleke Kine, ali s istom onom mirnoćom i toplinom po kojoj ga pamte hrvatski navijači. Franko je bio prvak Hrvatske i s Dinamom i s Rijekom, otac je troje djece i jedan od najugodnijih sugovornika.

Podatak kako su neki u Kini zbog njega naučili nekoliko hrvatskih riječi dovoljno govori koliko je omiljen među navijačima. Nema to veze samo s nogometnim, nego i s ljudskim kvalitetama veznjaka koji nakon četiri i pol godine napušta Zhejiang iz Hangzhoua.

Uoči današnjeg derbija Dinama i Hajduka, Andrijašević je za Sport Klub iz prve ruke analizirao utakmicu koja ponovno dijeli cijelu Hrvatsku.

Franko, cijelo vrijeme boravka u Kini redovito pratite HNL. Pred nama je najveći hrvatski derbi na Maksimiru između Dinama i Hajduka. Dojam je da su oba kluba imala dosta amplituda tijekom sezone. Kako komentirate igre Hajduka i nedavni poraz 5:0 u Rijeci? Je li vas iznenadio?

“Pa sigurno da me iznenadio, jer do tog trenutka Hajduk je stvarno bio u zavidnoj situaciji. Imali su dosta utakmica u kojima su, barem mi se tako činilo, lagano pobjeđivali. Svidjeli su mi se i u gostima, protiv Istre, mislim i protiv Gorice. Stvarno su prolazili ta gostovanja bezbolno.

Onda je došla Rijeka. Rijeka koja, po meni, nije bila u nekoj posebno dobroj rezultatskoj situaciji. I onda se dogodio taj poraz 5:0. Ostao sam stvarno zatečen, nisam se nadao baš takvom scenariju. Gledao sam cijelu utakmicu, svih 90 minuta, i mogu reći da je Rijeka zasluženo pobijedila.“

Dinamo također ove sezone ima uspona i padova. Usprkos problemima i potpuno novoj momčadi izbili su na vrh ljestvice i dočekuju derbi s bodom prednosti. Što očekujete u Maksimiru?

“Nekako očekujem neizvjesnost. Koliko god da je Hajduk u laganom padu, jer je u zadnje dvije utakmice uzeo samo jedan bod, a Dinamo dobio obje, opet — to je derbi. Iskreno, Dinamo mi ne izgleda kao favorit, koliko god je prethodnih sezona u tim utakmicama bio veliki favorit. No i Hajduk je znao pobjeđivati. Jednostavno, sve je otvoreno. Nadam se pravom spektaklu, s puno golova i puno lijepe igre.“

Dinamo je promijenio gotovo cijelu momčad, stiglo je dvadesetak novih igrača, tu je i novi trener Kovačević. Kako ste vidjeli njihove igre u Europi i u prvenstvu?

“Iskreno, malo me iznenađuje kako Dinamo u Europi, ne samo ove sezone nego možda i prethodne dvije, dosta dobro igra. Pobjeđuje, ostvaruje povijesne rezultate, dobiva velike ekipe. A onda dođe HNL i nekako se muče. Kao što ste spomenuli — Vukovar i još par utakmica. Fascinantno je da dobiješ Fenerbahče, a onda izgubiš od Vukovara. To su stvari koje i mene čude. I nije to nešto što se događa samo ove sezone, nego bih rekao i u prethodnima. Dinamo se dosta mučio u HNL-u, kao da daje šansu svima ostalima da mu se približe, i zato je sada situacija takva kakva jest.“

Zvonimir Boban je u Dinamu potpuno promijenio momčad, stigli su igrači koji se tek trebaju dokazati. Može li ovaj derbi usmjeriti sezonu ili neće imati toliki utjecaj na konačni rasplet?

“Ima još puno utakmica i, bez obzira tko dobije, možda će to biti neki poguranac ili vjetar u leđa. Međutim, prvenstvo je dugo i neće to drastično promijeniti stvari.

Što se tiče Dinama, Boban je stvarno promijenio praktički cijelu ekipu. Puno je novih igrača, više nema onih senatora koji su dugo nosili momčad. Kao da žele složiti ekipu u kojoj su svi „tu negdje“, gdje nema velike razlike staviš li jednoga ili drugog.

Mislim da su napravili momčad od 20–25 igrača i vjerujem da je svaki tjedan borba tko će igrati sljedeću utakmicu. Nisam unutra pa ne znam, ali tako mi se čini prema viziji trenera Kovačevića i onome što gledam. Čini se da je svaki tjedan borba za prvih 11.“

Kako komentirate igre Marka Livaje? Dio navijača Hajduka tvrdi da je u krizi i da mu ne odgovara Garcíjin nogomet, drugi kažu da „nije zaboravio igrati nogomet“.

“Teško je to komentirati izvana. Možemo komentirati neke izjave ili događaje koji su se dogodili. Evidentno je da se po meni nešto događa. Pogotovo onaj derbi u Rijeci, gdje je Livaja žalio na bolove u trbuhu — to mi je bilo pomalo fascinantno.

Livaja je svih ovih sezona nosio Hajduk, ali je ove godine zbog ozljede malo pao u drugi plan. Tu su neki drugi igrači koji su ga prestigli. Teško je komentirati njihov međusobni odnos — trenera i Livaje. Imam osjećaj da se poštuju, ali iskreno mislim da unutra nije baš sve idealno, iako prema van izgleda da je sve za pet. No, to je nešto što vjerojatno oni sami, u klubu, trebaju riješiti.

Što se Garcíje tiče, meni se pokazao jako dobrim, pogotovo u Istri i ovdje u Hajduku. Puno boljim nego Gattuso prošle sezone. Kao i Kovačeviću, treba mu vremena. Nije lako dolje u Hajduku, pritisak je praktički svaku utakmicu. Nakon Varaždina opet su se spominjali otkazi. A do prije dva kola nitko o tome nije ni razmišljao.

Teško je dolje biti trener, teško je raditi, ali s tim se treba naučiti živjeti.“

Za kraj: igrali ste u Hajduku koji čeka titulu više od 20 godina. Bi li idealan scenarij bio završiti karijeru u Hajduku s titulom prvaka? Postoji li uopće šansa za to?

“Iskreno, mislim da ne postoji ta šansa. Niti razmišljam u tom smjeru. Kada sam bio u Gentu i vraćao se na posudbu, postojala je opcija Hajduk ili Rijeka. Na kraju sam završio u Rijeci.

Nakon prve utakmice protiv Hajduka, ljudi iz uprave došli su mi i rekli da jednostavno nije bilo moguće da se vratim dolje zbog navijača. Da oni nisu bili za to i da nije bilo nikakve šanse. Nisam tada nikome zatvarao vrata, pustio sam da vidim gdje će me put odvesti.

To mi je bio dovoljan dokaz da se to vjerojatno nikada više neće dogoditi. Ne žalim zbog toga, samo govorim kako je.“