Veliki skandal u Češkoj: Privedeno 47 ljudi zbog sumnje u namještanje utakmica

Predsjednik Nogometnog saveza Češke David Trunda potvrdio je da je istraga pokrenuta još prije nekoliko godina, nakon upozorenja policije o mogućim nezakonitim radnjama, uključujući namještanje utakmica i podmićivanje, ali bez otkrivanja dodatnih detalja.

Prema navodima lokalnih medija, sporni slučajevi obuhvaćaju prve četiri lige, ali i omladinska natjecanja, dok se čak 47 osoba nalazi pod istragom.

“Učinit ćemo sve da kladioničarska mafija nestane iz češkog sporta“, poručio je Trunda.

Državno odvjetništvo potvrdilo je da je više desetaka ljudi privedeno, a policijske jedinice za borbu protiv organiziranog kriminala provele su opsežne akcije diljem zemlje.

Sve se događa uoči važnih utakmica doigravanja za Svjetsko prvenstvo. Češka će u četvrtak u Pragu igrati polufinale protiv Irske, dok će pobjednik tog dvoboja u finalu, također na domaćem terenu, igrati protiv boljeg iz susreta Danske i Sjeverne Makedonije.

Podsjetimo, Češka je posljednji put nastupila na Svjetskom prvenstvu 2006. godine.

