Velika tučnjava Torcide i Delija u Tuzli! Uhićene 93 osobe, ozlijeđen i policajac

Podijeli :

Screenshot FB

U subotu navečer izbili su navijački neredi u blizini zračne luke u Tuzli.

Crvena zvezda je u četvrtak u švedskom Malmöu odigrala utakmicu 7. kola Europske lige, a pri povratku njihovih navijača je došlo do incidenta u Tuzli.

O svemu se oglasio i MUP Tuzlanskog kantona, navodeći da su u Tuzlu stigli i pripadnici hrvatske navijačke skupine Torcida.

Prenosimo priopćenje:

“Dana 24. siječnja 2026. Policijskoj postaji Živinice oko 21:55 prijavljeno je da se ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave odvija tučnjava u kojoj sudjeluje više osoba.

Na mjesto događaja upućeno je više policijskih patrola, kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu potporu Uprave policije MUP-a TK, te ekipe Službe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle.

Prijava je potvrđena, a na lokaciji je zatečen veći broj osoba. Utvrđeno je da je riječ o navijačima Crvene zvezde iz Srbije i navijačima skupine Torcida iz Hrvatske.

U službenim prostorijama Uprave policije MUP-a TK zadržane su 93 osobe iz navedenih skupina. Provedenim radnjama utvrđeno je da nitko od sudionika tučnjave nije s područja Tuzlanskog kantona.

Prema prvim informacijama, ozlijeđene su 23 osobe, među njima i jedan policijski službenik.

O događaju je obaviješteno Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona. U tijeku je očevid, a daljnje mjere i radnje provodit će se prema uputama dežurnog tužitelja.”