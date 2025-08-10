Varaždin nezadovoljan: ‘S nestrpljenjem iščekujemo objašnjenje dvojbenih odluka sudaca’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U susretu 2. kola HNL-a Slaven Belupo je kao domaćin svladao Varaždin sa 3-1 (1-1).

Poveo je Varaždin golom Antonija Tavaresa (27), poravnao je Ivan Božić (35) da bi u nastavku Adrian Liber (78) i Josip Mitrović (90+3) kompletirali preokret.

Varaždinci nisu bili zadovoljni nakon utakmice, a nezadovoljstvo suđenjem su iskazali na Facebooku. Uz rezultat dvoboja napisali su:

“Kraj. S nestrpljenjem iščekujemo objašnjenja Komisije nogometnih sudaca HNS-a današnjih, u najmanju ruku dvojbenih, odluka sudaca, koje su, bez sumnje, direktno usmjerile tijek utakmice.”

Utakmicu je sudio Duje Strukan iz Splita.