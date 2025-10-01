UŽIVO OD 21: Barcelona i PSG igraju najveći derbi Lige prvaka, u ostalim utakmicama mnoštvo Hrvata

Večernji termin Lige prvaka uvijek je primamljiviji od onog u 18:45 pa će tako biti i ovaj put. Utakmica večeri bit će ona između Barcelone i PSG-a, no za Hrvate bi fokus mogao biti na drugim terenima. Ivan Perišić i njegov PSV love prve bodove u Ligi prvaka na gostovanju kod Bayer Leverkusena, Niko Kovač s Borussijom Dortmund traži prvu pobjedu ove sezone u LP protiv Athletic Bilbaa, Igor Tudor će sa svojim Juvuentusom pokušati isto na gostujućem terenu protiv Villarreala dok će Joško Gvardiol sa svojim Manchester Cityjem gostovati kod Moanca.
Jedan od favorita dočekuje Grke, Napoli protiv Sportinga
Nakon pobjede u prvom kolu protiv Athletic Bilbaa, Arsenal na domaćem terenu dočekuje grčki Olympiakos. Topnici su u Premier ligi u posljednjem kolu ostvarili dramatičnu pobjedu protiv Newcastlea pa im ovaj, na papiru, lakši susret dođe kao naručen. Grci su u prvom kolu unatoč igri s igračem više osvojili samo bod protiv ciparskog Pafosa.
U jedinoj preostaloj utakmici večeri igrat će Napoli i Sporting. Klub s juga Italije je protiv Manchester Cityja bio osuđen na igru s desetoricom te su na kraju upisali poraz. S druge strane, Sporting je ispisao povijest jer su ugostili Kairat Almati u susretu koji je bio i najdulje gostovanje jednog klupa u europskom natjecanju. Potugalci su lakoćom, s 4:1. svladali Kazahstance.
Tudor je i dalje bez poraza, ali čeka ga teško gostovanje
Igor Tudor radi dobar posao na klupi Juventusa te u novoj sezoni i dalje ne zna za poraz. U ligi ima tri pobjede i dva remija, a u Ligi prvaka je protiv Nike Kovača gubio 4:2 pa se na kraju spasio i uzeo bod.
Sada će tu dobru formu pokušati prikazati i na gostovanju u Španjolskoj. Juventus će na La Ceramici igrati protiv Villarreala koji je u španjolskoj La Ligi na odličnom trećem mjestu.
Gvardiol, kao i njegov City polako pronalazi formu
Manchester City se nakon sporog ulaska u sezonu stabilizirao te u posljednjih pet susreta ima četiri pobjede i jedan remi (Arsenal). U kadar se polako vratio i Joško Gvardiol koji je ponovno važna karika u sastavu Pepa Guardiole.
Građani u srijedu navečer gostuju kod Monaca koji je u prvom kolu doživio uvjerljiv poraz protiv Club Bruggea.
Kovač na domaćem terenu dočekuje blijedi Bilbao
Niko Kovač je s Borussijom Dortmund u prošlom kolu prokockao sigurnu pobjedu protiv Tudorovog Juventusa. Vodili su 4:2, a onda su u posljednjim trenucima ispustili dva boda.
Sada im na Signal Iduna Park stiže Athletic Bilbao koji ne zna za pobjedu od 31. kolovoza. Dortmund je, s druge strane, u odličnoj formi te su po kladionicama favoriti u ovom susretu.
Perišićev PSV mora isprati gorak okus poraza
Ivan Perišić i njegov PSV od 21 sat gostuju u Leverkusenu kod Bayera. Obje ekipe nisu na željeni način počele Ligu prvaka, ali Apotekari su se s gostovanja u Danskoj vratili s bodom dok su Nizozemci poraženi kod belgijskih susjeda.
Srijeda im daje priliku za novi početak i bolji odlazak na reprezentativnu pauzu koja slijedi.
Derbi večeri
Od 21 sat na Montjuicu će Barcelona ugostiti PSG. Bit će to derbi kola ovogodišnje Lige prvaka, ali neće obje ekipe igrati s najjačim snagama. Kataloncima od prvotimaca nedostaju Joan Garcia, Raphinha, a neće biti ni Gavija i Fermin Lopeza.
Kod PSG-a nema pobjednika Zlatne lopte Ousmanea Dembelea, a neće biti ni Desire Douea, Khviche Kvaratskhelije i iskusnog Brazilca Marquinhosa.
