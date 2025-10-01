UŽIVO

UŽIVO OD 21: Barcelona i PSG igraju najveći derbi Lige prvaka, u ostalim utakmicama mnoštvo Hrvata

Champions League 1. lis 202517:03 0 komentara
(AP Photo/Joan Monfort)

Večernji termin Lige prvaka uvijek je primamljiviji od onog u 18:45 pa će tako biti i ovaj put. Utakmica večeri bit će ona između Barcelone i PSG-a, no za Hrvate bi fokus mogao biti na drugim terenima. Ivan Perišić i njegov PSV love prve bodove u Ligi prvaka na gostovanju kod Bayer Leverkusena, Niko Kovač s Borussijom Dortmund traži prvu pobjedu ove sezone u LP protiv Athletic Bilbaa, Igor Tudor će sa svojim Juvuentusom pokušati isto na gostujućem terenu protiv Villarreala dok će Joško Gvardiol sa svojim Manchester Cityjem gostovati kod Moanca.

17:00

Jedan od favorita dočekuje Grke, Napoli protiv Sportinga

Nakon pobjede u prvom kolu protiv Athletic Bilbaa, Arsenal na domaćem terenu dočekuje grčki Olympiakos. Topnici su u Premier ligi u posljednjem kolu ostvarili dramatičnu pobjedu protiv Newcastlea pa im ovaj, na papiru, lakši susret dođe kao naručen. Grci su u prvom kolu unatoč igri s igračem više osvojili samo bod protiv ciparskog Pafosa. 

U jedinoj preostaloj utakmici večeri igrat će Napoli i Sporting. Klub s juga Italije je protiv Manchester Cityja bio osuđen na igru s desetoricom te su na kraju upisali poraz. S druge strane, Sporting je ispisao povijest jer su ugostili Kairat Almati u susretu koji je bio i najdulje gostovanje jednog klupa u europskom natjecanju. Potugalci su lakoćom, s 4:1. svladali Kazahstance. 

16:55

Tudor je i dalje bez poraza, ali čeka ga teško gostovanje

Igor Tudor radi dobar posao na klupi Juventusa te u novoj sezoni i dalje ne zna za poraz. U ligi ima tri pobjede i dva remija, a u Ligi prvaka je protiv Nike Kovača gubio 4:2 pa se na kraju spasio i uzeo bod. 

Sada će tu dobru formu pokušati prikazati i na gostovanju u Španjolskoj. Juventus će na La Ceramici igrati protiv Villarreala koji je u španjolskoj La Ligi na odličnom trećem mjestu. 

16:52

Gvardiol, kao i njegov City polako pronalazi formu

Manchester City se nakon sporog ulaska u sezonu stabilizirao te u posljednjih pet susreta ima četiri pobjede i jedan remi (Arsenal). U kadar se polako vratio i Joško Gvardiol koji je ponovno važna karika u sastavu Pepa Guardiole. 

Građani u srijedu navečer gostuju kod Monaca koji je u prvom kolu doživio uvjerljiv poraz protiv Club Bruggea.

16:50

Kovač na domaćem terenu dočekuje blijedi Bilbao

Niko Kovač je s Borussijom Dortmund u prošlom kolu prokockao sigurnu pobjedu protiv Tudorovog Juventusa. Vodili su 4:2, a onda su u posljednjim trenucima ispustili dva boda. 

Sada im na Signal Iduna Park stiže Athletic Bilbao koji ne zna za pobjedu od 31. kolovoza. Dortmund je, s druge strane, u odličnoj formi te su po kladionicama favoriti u ovom susretu.

16:48

Perišićev PSV mora isprati gorak okus poraza

Ivan Perišić i njegov PSV od 21 sat gostuju u Leverkusenu kod Bayera. Obje ekipe nisu na željeni način počele Ligu prvaka, ali Apotekari su se s gostovanja u Danskoj vratili s bodom dok su Nizozemci poraženi kod belgijskih susjeda.

Srijeda im daje priliku za novi početak i bolji odlazak na reprezentativnu pauzu koja slijedi. 

16:46

Derbi večeri

Od 21 sat na Montjuicu će Barcelona ugostiti PSG. Bit će to derbi kola ovogodišnje Lige prvaka, ali neće obje ekipe igrati s najjačim snagama. Kataloncima od prvotimaca nedostaju Joan Garcia, Raphinha, a neće biti ni Gavija i Fermin Lopeza. 

Kod PSG-a nema pobjednika Zlatne lopte Ousmanea Dembelea, a neće biti ni Desire Douea, Khviche Kvaratskhelije i iskusnog Brazilca Marquinhosa. 

