UŽIVO OD 21: Barcelona i PSG igraju najveći derbi Lige prvaka, u ostalim utakmicama mnoštvo Hrvata

Nakon pobjede u prvom kolu protiv Athletic Bilbaa, Arsenal na domaćem terenu dočekuje grčki Olympiakos. Topnici su u Premier ligi u posljednjem kolu ostvarili dramatičnu pobjedu protiv Newcastlea pa im ovaj, na papiru, lakši susret dođe kao naručen. Grci su u prvom kolu unatoč igri s igračem više osvojili samo bod protiv ciparskog Pafosa.

U jedinoj preostaloj utakmici večeri igrat će Napoli i Sporting. Klub s juga Italije je protiv Manchester Cityja bio osuđen na igru s desetoricom te su na kraju upisali poraz. S druge strane, Sporting je ispisao povijest jer su ugostili Kairat Almati u susretu koji je bio i najdulje gostovanje jednog klupa u europskom natjecanju. Potugalci su lakoćom, s 4:1. svladali Kazahstance.