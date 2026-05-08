Turci otkrili: Fener je za Livakovića već dobio tri ponude, najmanja je Dinamova

Sve je izvjesnije kako će Dominik Livaković ovog ljeta opet otići iz Dinama.
Livaković je nakon neuspješne posudbe u Gironi ove zime ponovno stigao na Maksimir na posudbu do kraja sezone iz Fenerbahčea.
U Maksimiru ga žele zadržati, no prema informacijama iz Turske to neće biti nimalo jednostavno.
Kako su otkrili u emisiji turskog NOW Spora, Fenerbahče je za 31-godišnjeg vratara već dobio tri ponude, a Dinamova je najmanja među njima te je izvjesno da neće ostati u Zagrebu nakon ovog ljeta.
Livaković s turskim velikanom ima ugovor još dvije godine, a Fenerbahče želi vratiti barem dio uloženog novca nakon što ga je 2023. doveo iz Dinama za oko sedam milijuna eura.
Ove sezone je Livaković za Dinamo skupio 14 nastupa.
