Šou se nastavlja: Trumpu ostao originalni trofej klupskog SP-a, Chelseaju pripala replika

Na završnoj ceremoniji nakon utakmice, bivši američki predsjednik zasjenio je nogometaše Chelseaja odbivši napustiti pozornicu nakon što im je predao trofej. Umjesto da se povuče, ostao je s njima slaviti u prvom redu, privukavši svu pažnju kamera.

Otkriveno je i da je Trump zadržao originalni trofej. Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e, uoči turnira posjetio je Bijelu kuću i donio originalnu verziju trofeja kako bi je pokazao Trumpu. No, nakon sastanka, trofej nije vraćen – ostao je izložen u Ovalnom uredu, dok je na finalu igračima uručen samo replika.

Branič Chelseaja: Svjetsko klupsko prvenstvo će postati veće od Lige prvaka

“Pitao sam ih: Kada ćete pokupiti trofej? Rekli su mi: ‘Nikada ga nećemo pokupiti. Može zauvijek ostati u Ovalnom uredu. Pravimo novi.’ I zaista su napravili novi. To je bilo uzbudljivo, a sada je ovdje, u Ovalnom uredu”, izjavio je Trump.

Trofej za klupskog prvaka svijeta, vrijedan oko 230 tisuća dolara, dizajnirala je poznata draguljarnica Tiffany & Co. Replika, izrađena od istih 24-karatnih materijala kao i original, identične je kvalitete. Chelsea nije dobio trofej u trajno vlasništvo, već ga mora vratiti FIFA-i za četiri godine, kao i reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. No, budući da je original ostao kod Donalda Trumpa, nije jasno kako će FIFA to ubuduće regulirati.