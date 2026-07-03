Trenutak kad je srušen rekord: Perišić pogotkom preskočio Šukera! Pogledajte gol

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AP Photo/Sam Balkansky via Guliver

Ivan Perišić je još jednom potvrdio svoj status velikana u redovima Vatrenih.

Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Portugala igra dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Ulog je plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta, gdje pobjednika čeka ogled sa Španjolskom. Tekstualni prijenos susreta možete pratiti na Sport Klubu.

Vatreni su do prednosti stigli u 53. minuti preko Ivana Perišića. Akciju je započeo Luka Modrić odličnim dodavanjem za Josipa Stanišića na desnoj strani. Hrvatski branič ubacio je u kazneni prostor prema Igoru Matanoviću, no lopta je preletjela napadača i stigla do Perišića na drugoj vratnici. Iskusni krilni napadač primirio ju je i silovitim udarcem svladao portugalskog vratara za vodstvo Hrvatske 1:0.

Iako je u međuvremenu Portugal izjednačio pogođenim penalom Cristiana Ronalda, ovaj gol će ostati upamćen u povijesnim knjigama Vatrenih. Naime, Ivan Perišić je postizanjem gola postao najbolji strijelac Hrvatske na Svjetskim prvenstvima. To mu je bio sedmi gol na svjetskim smotrama, a preskočio je Davora Šukera.

Pogodak pogledajte OVDJE.