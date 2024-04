Trener Slavena: Znam kako je s Hajdukom osvojiti naslov, doveli su sve što su mogli, ali…

Podijeli :

Slaven Belupo

Trener nogometaša Slaven Belupa Ivan Radeljić najavio je dvoboj s Hajdukom koji je u subotu u 19.10 sati na rasporedu u Koprivnici.

Novi strateg Koprivničanaca, nekadašnji igrač oba kluba, startao je pobjedom protiv Rudeša i tu utakmicu istaknuo jako bitnom.

Prošli tjedan prekinuli smo niz od šest-sedam poraza. Utakmica s Rudešom bila je jako teška. Skinuli smo psihološki teret i sutra će nam biti lakše igrati. Hajduk je sam po sebi motiv”, započeo je Radeljić.

“Hajduk će doći s respektabilnim sastavom. Imaju par ozlijeđenih i načetih igrača, ali sigurno će imati respektabilan sastav. To će biti sve samo ne lagana utakmica”, dodao je Radeljić, koji je tijekom igračke karijere kao stoper nastupao za Imotski, Hajduk, Zadar, Cerezo Osaku, zaprešićki Inter, Slaven Belupo, Energie Cottbus, Genclerbirligi, Antalyaspor i RNK Split.

“Želim od Koprivnice stvoriti neosvojivu tvrđavu. Kada sam igrao ovdje, ne mogu se sjetiti da smo izgubili ijednu utakmicu od Hajduka, sve su to bile tvrde utakmice. Neugodno je i teško ovdje igrati i to želim vratiti u svlačionicu. Tek kad uđemo u ‘ratnički mentalitet’, drugima će biti teško igrati ovdje”, dodao je Radeljić i dodao da će Slaven “učiniti sve da se Hajduk ne digne protiv njih”.

Radeljić je komentirao i krizu Hajduka, koji je ispao iz SuperSport Hrvatskog kupa i borbe za SHNL. “Hajduk je specifičan klub, sredina i grad. Igrao sam u omladinskom pogonu i četiri seniorske godine. Sudjelovao sam i u osvajanju naslovu.

Hajduk je moj bivši klub, kao što je i Slaven moj bivši klub, ali to su njihovi problemi. Doveli su sve najbolje koje su mogli dovesti. No, što se dogodilo u hijerarhiji, ne znam. Nisam unutra i ne znam. Valjda će znati isplivati iz toga, samo se nadam da to neće biti sutra”, poručio je Radeljić, koji je 2001. bio hrvatski prvak s Hajdukom.