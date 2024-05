Trener Gorice: Pozitivno naprijed, gore od onoga što smo igrali protiv Osijeka ne može

Podijeli :

HNK Gorica

Nogometaši Gorice u subotu od 17 sati na stadionu Ivan Kušek–Apaš gostuju kod Slaven Belupa u sklopu 33. kola Hrvatske nogometne lige. Utakmicu je najavio trener, Rajko Vidović.

“Moramo sve bolje od ove zadnje utakmice s Osijekom. To je od mog dolaska bila najlošija utakmica. Puno tu stvari nije štimalo, od same energije, trke, duela, pasa, sve je falilo. Tako da sam uvjeren da ćemo u Koprivnici odigrati bolju utakmicu, da teško možemo ponoviti takvu utakmicu. Čeka nas jako zahtjevna utakmica protiv momčadi koja, uostalom kao i mi, po igračkom kadru nije ostvarila rezultat koji su planirali. Radi se o jednoj dobroj ekipi, imali su malo i peha, tako da u svakom slučaju sve samo ne lagana utakmica za nas.”

O stanju u momčadi kaže:

“Nemamo Štigleca, nemamo Krizmanića, tu fale neki standardni igrači, ali ono što se kaže koga nema bez njega se i može i mora. Moramo dati priliku mlađim igračima, a na njima je da se pokažu, dokažu. Moramo sve napraviti da u Koprivnici uradimo jedan dobar rezultat. Ono što je najbitnije privesti sezonu kraju, sad govorim i za nas, a i Belupo, a pri tome dati priliku mladim igračima i procijeniti tko je taj za sljedeću sezonu.”

Dvoboj u Koprivnici iz igračkog kuta najavio je Gabriel Rukavina.

“Ne znam što se dogodilo protiv Osijeka, ali dat ćemo sve od sebe da to ne ponovimo i da to ispravimo u subotu. Sigurno da svaku utakmicu idemo pobijediti, tako će biti i u subotu. Kao što je šef rekao, teško da možemo gore od ovoga što smo pokazali protiv Osijeka, tako da sam optimističan i mislim da će to biti dobro”, rekao je.