Tramezzani dobio otkaz u Grčkoj nakon samo pola godine

Podijeli :

Guliver image

Talijanski stručnjak Paolo Tramezzani (55), poznat hrvatskoj publici po angažmanima u Hajduku i Istri 1961, još jednom je vrlo brzo završio svoju trenersku epizodu.

U Hrvatskoj je radio dvaput, najprije na Poljudu, a potom u Puli, gdje je otišao krajem prošle godine. Nakon toga preuzeo je švicarski Yverdon, no nije uspio izbjeći ispadanje iz lige, a suradnja je potrajala tek šest mjeseci.

Prema informacijama Gianluce Di Marzija, dogovoren je prekid suradnje između Tramezzanija i ciparskog AEL-a, a čeka se samo službena potvrda. Klub napušta na 10. mjestu prvenstva s četiri osvojena boda u četiri kola.

Tramezzani je AEL preuzeo početkom srpnja, no epizoda je trajala tek četiri utakmice. Debitirao je pobjedom protiv Olympiakosa, ali je potom uslijedio niz loših rezultata, poraz od AEK-a (2:0), remi s Ethnikosom i težak poraz od Omonije (5:0), nakon kojeg je uprava izgubila strpljenje.