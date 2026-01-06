Tek je došao, a već je postao kapetan Osijeka, Sopić: ‘To je tip igrača kojeg sam zazivao’

Podijeli :

KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJI/NEWSPIX.PL --- newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL via Guliver Image

Nogometaše Osijeka u nastavku sezone čeka izuzetno zahtjevan zadatak. Trenutačno posljednjeplasirana momčad HNL-a u ponedjeljak je odradila trening na Opus Areni, dok će završnih deset dana priprema za proljetni dio provesti u turskom Beleku. Trener Željko Sopić jučer je najavio nastavak natjecanja te pritom otkrio kako je klub dobio novog kapetana – Borna Barišić preuzet će tu ulogu po povratku u Osijek nakon sedam godina.

„Njegova prisutnost u svlačionici i kvaliteta koju donosi su neprocjenjivi. Upravo je to profil igrača koji nam je nedostajao i kojeg sam stalno zazivao. Presretan sam što je s nama jer će značajno podići zajedništvo u momčadi. Iz treninga u trening bit ćemo sve jači“, poručio je Sopić.

Iskusni 31-godišnji lijevi bek vratio se u rodni grad i klub u kojem je započeo profesionalni put. U Osijek dolazi kao slobodan igrač, budući da je od ljeta bio bez angažmana zbog teške ozljede. Posljednji klub bio mu je turski Trabzonspor, iz kojeg je početkom godine otišao na posudbu u Leganés.

Nažalost, već u prvom nastupu za španjolskog prvoligaša doživio je puknuće prednjeg križnog ligamenta. Nakon dugotrajnog oporavka sada je spreman pomoći momčadi Željka Sopića u borbi za ostanak u ligi. Barišić je i ranije nosio kapetansku traku Osijeka, a u 124 nastupa zabio je osam pogodaka i upisao 22 asistencije.

Seniorsku karijeru u Osijeku gradio je od 2013. do 2015., nakon čega ga je otkupio Dinamo. Na Maksimiru se nije nametnuo, pa se nakon posudbe u Lokomotivi 2016. ponovno vratio u Osijek, gdje je proveo još dvije sezone. Potom je uslijedio transfer u Rangerse vrijedan 2,45 milijuna eura.

U Glasgowu je proveo šest godina i skupio impresivnih 236 nastupa. U tom razdoblju bio je redovit član hrvatske reprezentacije pod vodstvom Zlatka Dalića, nastupio je na Euru 2021. te na Svjetskom prvenstvu 2022., s kojeg se Hrvatska vratila s brončanom medaljom. Ukupno je za nacionalnu vrstu odigrao 35 utakmica i postigao jedan pogodak.

Vrijedi istaknuti i kako je dosadašnji kapetan Osijeka, Vedran Jugović, u međuvremenu odlučio završiti igračku karijeru.