Talijan dolazi spasiti posrnulog velikana i trojicu Hrvata u njemu

NESimages/Geert van Erven/DeFodi Images via Guliver

Ovaj 35-godišnjak je prije dolaska u Nicu samostalno vodio turske prvoligaše Karagümrük i Alanyaspor

Nizozemski velikan Ajax podbacio je u aktualnoj sezoni te se nalazi tek na petom mjestu ljestvice Eredivisie.

Za klub iz Amsterdama nastupaju i hrvatski igrači Josip Šutalo, Borna Sosa i Jakov Medić, a vodstvo kluba pronašlo je novog trenera za sljedeću sezonu.

Johna van ‘t Schipa naslijedit će aktualni trener Nice Francesco Farioli s kojim su Kopljanici postigli ‘osobni sporazum‘, kako je izvijestio De Telegraaf.

Šuškalo se da bi u Amsterdam mogao stići Graham Potter, bivši menadžer engleskih premierligaša Brightona i Chelseaja, ali su pregovori propali, a povratak Erika ten Haga u ovom trenutku nije bio moguć jer je ugovorno vezan za Manchester United.

Stoga će Ajaxovu klupu preuzeti Farioli, a njegov agent Meïssa N‘Diaye potvrdio da je dogovoren ugovor do 2027. godine. Ajax doduše s Nicom još mora dogovoriti taj trenerski transfer, no to ne bi trebao biti prevelik problem.

Talijanski stručnjak ugovorom je vezan s Nicom do 2025. godine te mu se momčad trenutačno nalazi na petom mjestu francuske Ligue 1.

