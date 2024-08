Sučić: Imao sam ponudu Intera, ali kad se javio Sociedad, nisam dvojio niti sekunde

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac se osvrnuo na prve dane u Real Sociedadu

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić, ovog je ljeta iz redova Red Bull Salzburga prešao u Real Sociedad.

Španjolski prvoligaš je za njega platio 10 milijuna eura, a u intervjuu za španjolski Mundo Deportivo, 21-godišnjak kaže da nije imao dilema oko odabira novog kluba:

“Impresioniran sam klubom. Suigrači su me jako dobro primili, a trener i stručni stožer su vrhunski. Grad je nevjerojatan. Moja obitelj i ja uživamo ovdje. Real Sociedad sam upoznao igrajući protiv kluba u Ligi prvaka. Dojmili su me se navijači na Anoeti. Kada sam čuo da me žele, nisam dvojio niti sekunde. Imao sam ponude Intera i nekoliko klubova iz Engleske i Njemačke. No, Real Sociedad odgovara mojem stilu igre, a ja sam htio igrati u La Ligi. Sada moram što prije naučiti španjolski jezik. To će mi biti četvrti kojeg pričam, nakon hrvatskog, njemačkog i engleskog.” zaključio je Luka.

Sučić je upisao sedam minuta u prvom kolu La Lige protiv Rayo Vallecana, dok je u drugom kolu protiv Espanyola ostao na klupi:

“Debi je bio nezaboravan, iako smo izgubili. Atmosfera je bila sjajna kroz svh 90 minuta. Navijači nisu prestajali pjevati. Stvarno sam uživao.”

Pričao je o svom vremenu u Austriji:

“Salzburg ima jednu od tri najbolje nogometne akademije na svijetu. Rade vrlo profesionalno i pružaju prilike mladim igračima. Osvojio sam austrijsku ligu tri puta, igrao sam Ligu prvaka, četiri sezone sam proveo u seniorskoj momčadi i bio sam spreman za sljedeći korak. Da se nisam bio ozlijedio možda bih još prošle godine otišao iz Salzburga”, poručio je Sučić.

Ugovor sa Salzburgom trajao mu je još godinu dana, do 30.lipnja 2025., pa ga je Real Sociedad doveo za 10 milijuna eura. Austrijski klub će imati pravo i na 10 posto od eventualnog budućeg transfera.

“San mi je osvojiti trofeje ovdje. Zato igramo nogomet. Dat ću sve od sebe da se to ostvari”, rekao je Sučić s ugovorom na šest godina. Real Sociedad, lani šestoplasirani u španjolskom prvenstvu, prema njegovom je mišljenju dobar spoj “mladih i starijih igrača”.

Trener Imanol Alguacil traži od njega da ‘igra kao i uvijek’ kada ima loptu u nogama.

“Ali bez lopte želi da budem agresivniji i da ju oduzimam u duelima. To mogu naučiti ovdje”, rekao je.

Sučić, s brojem 24 na leđima, izjavio je da su njegove najveće kvalitete udarac iz daljine i driblanje.

“Dobro mi idu udarci s 30-ak metara. Vidim li priliku, pucam”, rekao je. “No ima još stvari koje moram popraviti. Moram zabijati više golova”.