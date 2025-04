Što se događa s Rokom Šimićem u Cardiffu? Izjave trenera otkrivaju gorku istinu

Podijeli :

Roko Šimić , trebao je biti budući reprezentativac Hrvatske nakon što je prije tri godine zablistao u Lokomotivi. Sin legendarnog Darija Šimića u ljeto 2021. prešao je u RB Salzburg za četiri milijuna eura, uz velika očekivanja da će ondje razviti svoj potencijal.

Ljetos je, u transferu vrijednom dva milijuna eura, napustio RB Salzburg i potpisao četverogodišnji ugovor s engleskim drugoligašem Cardiff Cityjem. Klub iz glavnog grada Walesa odmah ga je proslijedio na posudbu belgijskom prvoligašu KV Kortrijku, gdje se Šimić nije snašao, pa se u siječnju vratio u Cardiff.

Hrvatski napadač sada nastupa za rezervnu, U-21 ekipu koja se natječe u razvojnoj ligi. U posljednjoj utakmici zabio je dva pogotka te je Cardiff slavio 4:0 protiv Peterborougha. Jedan od golova stigao je nakon duge momčadske akcije i brojnih dodavanja, a Šimić je na kraju sjajno pogodio

Portal Wales Online podsjeća na turbulentne događaje u Šimićevoj karijeri.

“Prošlog ljeta stigao je u transferu vrijednom preko milijun funti (oko dva milijuna eura, op.a.) kao posljednje pojačanje koje je doveo tadašnji trener Erol Bulut. Očekivalo se da će biti važan igrač za ovu sezonu, ali i dulji period.

Ovisilo je to o uspješnoj posudbi u sestrinskom klubu Kortrijku. Cardiff se nadao da će Šimić proći sličan razvojni put kao Isaak Davies, koji je prošle godine briljirao u Belgiji s 12 golova. No, hrvatskom napadaču posudba u pokrajini Zapadnoj Flandriji ispala je katastrofalna. Ozljede, manjak minutaže i promjena trenera doveli su do toga da mu je prva polovica sezone bila za zaborav.

Unatoč svemu, Šimiću se od povratka u Cardiff ne može ništa zamjeriti po pitanju zalaganja i realizacije. Za momčad Matta Bloxhama zabio je pet golova u sedam nastupa i upravo je takva forma dovela do toga da su navijači još prije Božića zazivali poziv u prvu momčad, baš kao što su činili i za Michaela Reindorfa“, piše Wales Online.

Velšani navode kako je dolazak danskog napadača Yousefa Salecha (23), koji je zabio šest golova u 15 utakmica, “vjerojatno zatvorio vrata Šimiću“. Wales Online ističe i situaciju s Wilfriedom Kangom, napadačem koji je u zimskom prijelaznom roku došao u Dinamo za nešto manje od dva milijuna eura, dok na posudbi u Cardiffu nije uspio postići pogodak. “Šimić ne može napraviti više od onoga što već radi”, zaključuje Wales Online.

“Unatoč svemu, trener prve momčadi Omer Riza, iako ga je stavio na klupu protiv Portsmoutha i Bristol Cityja, zasad se ne odlučuje dati mu priliku. A riječ je o igraču koji je svojedobno zabio i u Ligi prvaka igrajući za RB Salzburg”, piše Wales Online pa prenosi izjavu Šimićeva trenera:

“Navijači žele vidjeti igrače koje je klub doveo. Mi ih gledamo svaki dan. Znamo kako treniraju i kakvi su na terenu. Roko je došao i vrijedno radi. Dobar je dečko, daje sve od sebe, želi uspjeti, ali moraš biti bolji od onih koji već igraju na tvojoj poziciji da bi ih izbacio. Roko to trenutačno nije.

Kada gledate kako završava akcije i zadržava loptu, ne radi to na razini ostalih. Trkački je dobar, ali imamo i drugih takvih. Roko je ovdje, dio je ekipe, trudi se. Ali, po meni je još daleko od početne postave. Konkurencija je žestoka. Ima dobar stav i karakter, ali mi moramo pobjeđivati i birati najbolje igrače za to.”

Šimić bi možda dobio priliku u prvoj ekipi kada Cardiff ne bi bio u nezavidnoj poziciji u Championshipu, smatraju novinari portala Wales Online. Nakon 39 kola drugog engleskog ranga nalaze se u zoni ispadanja te u posljednjih sedam kola moraju osigurati ostanak u ligi.