‘Stigao je kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke’: Odlazi li Dalić s klupe Vatrenih?

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xxBorisxKovacevx via Guliver

Izbornik je nagovijestio odlazak s klupe reprezentacije.

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Nakon utakmice, pred novinare je stao izbornik Zlatko Dalić:

“Prvo čestitam Portugalu i želim im svu sreću u nastavku. Plan za prvo poluvrijeme bio je sačuvati gol, ali blok nije trebao stajati toliko nisko. Uspjeli smo se obraniti i nismo primili pogodak. U drugom dijelu smo zaista okrenuli utakmicu na našu stranu, stvorili dosta prilika i na kraju nismo zaslužili ovakav rezultat. Mogu samo čestitati dečkima, ali eto, u prethodna dva navrata imali smo u nekim trenucima sreće”. zaključio je.

Izbornik nije bio zadovoljan suđenjem:

“Suđenje je bilo jako loše. Niti jedan prekršaj, niti jedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo puno komentirati. Žao mi je.”

Progovorio je o svojoj budućnosti te dao naslutiti kako se oprašta od reprezentacije:

“Nestvarno je sve ovo što smo napravili, imamo uspjehe za pamćenje. Bilo je predivnih trenutaka, ali mislim da je stigao kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke. Mali su dvaput napravili čudo, sada nisu smjeli.”