Stanišić: Da smo igrali do preksutra, u prvom dijelu ne bismo zabili gol

Poraz Hrvatske od Španjolske na otvaranju Europskog prvenstva komentirao je i Josip Stanišić.

“Ova utakmica nije trebala završiti 3:0, pogotovo ne nakon prvog poluvremena, kada su oni tri puta pucali i postigli sva tri pogotka. Mi nismo, ali takav je nogomet, da smo igrali do preksutra ne bismo postigli pogodak, takav je bio dan. Imali smo slične šanse, no nogomet nije statistika. Međutim, vjerujem da ćemo već u sljedećoj utakmici pokazati svoje pravo lice”, rekao je Josip Stanišić poslije susreta za stranicu Hrvatskog nogometnog saveza.

“Španjolci su bili bolji u prvih 20 minuta, nismo imali rješenja za njihov presing, no poslije smo bili bolji, ali tada smo počeli primati pogotke. U nastavku smo pokazali da želimo, no moramo pogledati što sve možemo bolje, pogotovo u obrani. Znamo što nas čeka protiv Albanije, no bit ćemo spremni. Uvijek se može izgubiti utakmica, nažalost izgubili smo ovu prvu, no ne trebamo biti nervozni”, dodao je bek Bayerna.