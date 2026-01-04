Španjolski fenjeraš ‘razbio’ Sevillu i pobjegao s dna La Lige

Podijeli :

U 18. kolu španjolske La Lige Sevilla je ugostila posljednji Levante. Iako višestruki europski prvak nije u najboljoj formi, očekivala se pobjeda. No, ne samo što nisu ostvarili pobjedu, nego su upisali visoki poraz od 3:0. Levate je poveo golom Ikera Losade u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena da bi u 77. minuti za 2:0 pogodio Carlos Espi. Sevilla je u 92. minuti mogla smanjiti rezultat, ali je kazneni udarac promašio Isaac Romero. Samo tri minute kasnije stigla je posljednja kazna. Tada je Carlos Alvarez zabio za konačnih 3:0. Levante je ovom pobjedom privremeno preskočio Real Oviedo na pretposljednjem mjestu dok je Sevilla na 11. mjestu La Lige.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.