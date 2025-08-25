Španjolci stigli u Split: Uskoro potpisuju ugovor s Hajdukom

Podijeli :

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

Španjolski nogometaši Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez, kako javljaju 24sata, stigli su u Split na liječničke preglede te bi, ako sve prođe bez iznenađenja, uskoro trebali potpisati ugovore i biti službeno predstavljeni kao nova pojačanja Hajduka.

Njihovim dolaskom klub bi mogao zaključiti dolazni dio prijelaznog roka. Ipak, ostavljena je mala mogućnost dovođenja još jednog krilnog igrača, no to bi se moglo ostvariti samo u slučaju prodaje nekoga iz aktualnog kadra, budući da je riječ o transferu izvan trenutnih financijskih mogućnosti.

Guillamon stiže iz Valencije, a pokriva pozicije zadnjeg veznog i stopera. Gonzalez dolazi iz Almerije, primarno je stoper, ali se po potrebi može koristiti i u veznom redu s defenzivnim zadacima. Obojica su dovedena ciljano kako bi ojačala mjesta na kojima je Hajduk dosad imao manjak rješenja.