Spalletti ipak ‘preživio’ debakl od Norvežana? ‘Nezasluženo ga napadaju!’

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Gabriele Gravina potvrdio je u nedjelju da vjeruje u momčad i projekt Luciana Spallettija, unatoč porazu od 0:3 protiv Norveške u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

“Smatram ga vrlo borbenim, nosio je oklop nekoga tko vjeruje u vrijednosti nogometa, nekoga tko sebe vidi kako služi Italiji. Ako je on, kao i ja, za išta odgovoran, to je možda to što nije uspio natjerati igrače da shvate ponos nošenja dresa Azzurra. Možemo izgubiti protiv Norveške, ali ne ovako, to je neprihvatljivo (…) Moramo se suočiti s teškim trenucima uzdignute glave i moramo se odmah vratiti“, kazao je Gravina.

Iako je težak poraz u Oslu ponovno rasplamsao strahove od posljednja dva Svjetska prvenstva odigrana bez Talijana, ovi komentari kao da isključuju mogućnost da Spalletti bude otpušten na krajuovog reprezentativnog razdoblja, koje za Italiju završava u ponedjeljak domaćom utakmicom protiv Moldavije.

Prema talijanskom tisku, predsjednik FIGC-a planira se sastati sa Spallettijem u utorak, dok se Stefano Pioli i Claudio Ranieri spominju kao alternative bivšem izborniku Napolija.

“Nema sastanaka s Lucianom, kontakt među nama je stalan. On zna svoje odgovornosti, čestitam mu, imamo najveće poštovanje prema našem izborniku“, zaključio je Gravina.

Prije susreta s Moldavijom, Italija zaostaje devet bodova za Norveškom, vodećom reprezentacijom I. skupine, s tri pobjede iz tri utakmice i gol-razlikom od +12.

Pobjednik skupine I izravno će se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Drugoplasirani će morati proći kroz doigravanje, koje se pokazalo kobnim za Italiju na Svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine.

