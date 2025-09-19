Šotičekov Basel bio na pragu ispadanja od drugoligaša pa slavio nakon ‘lutrije’ jedanaesteraca u Kupu

Podijeli :

Guliver Image

U šesnaestini finala švicarskog Kupa Basel je gostovao kod drugoligaša Etoile-Carougea. Branitelji naslova očekivali su sigurnu pobjedu, ali susret je bio sve samo ne jednostavan. Prvo su gubili do 93. minute kada su uspjeli odvesti susret u produžetke. U produžecima su poveli, ali su se domaći vratili s igračem manje u 118. minuti. Na kraju se otišlo u "lutriju" jedanaesteraca gdje je bolja bila prvoligaška momčad.

Basel je bio veliki favorit, ali domaći, koji su osmoplasirani od 10 ekipa u švicarskoj drugoj ligi (Challenge league), su bili tvrd orah. Ne samo da su pružali otpor, nego su i poveli u 40. minuti preko Francuza Luca Essiene Avanga.

Važno je napomenuti kako je Avanga u 26. minuti dobio žuti karton, a to će biti važno za nastavak utakmice. Jednako bitno kao i jedanaesterac Basela koji u 62. minuti nije realizirao iskusni Švicarac Xherdan Shaqiri.

Spomenuli smo Avangu i njegovu važnost za ovaj susret. Naime, Francuz je u 75. minuti zaradio drugi žuti karton te je na kraju bio ključan za povratak Basela. Švicarski velikan je na kraju izjednačio u 93. minuti preko 19-godišnjeg Šveđanina Jeremyja Agbonifa, a onda su u produžecima, u 97. minuti zabili i gol za potpuni preokret.

Strijelac je bio Junior Ze te se činilo kako će Basel sigurno zaključiti susret. Međutim, domaći nisu odustali te su u 118. minuti preko Ousseynoua Senea došli do izjednačenja te se otišlo na jedanaesterce

Basel je na kraju slavio boljim izvođenjem udaraca s bijele točke. Njihovi izvođači bili su sigurni u tri od četiri navrata dok su domaći u svojih pet pokušaja čak tri puta promašili. Tako je Basel s 3-2 na jedanaestercima izborio osminu finala.

Bivši igrač Lokomotive Marin Šotiček nije ulazio u igru.