Sopić: Ljubav mene i medija je obostrana, nisam ja kriv što svatko ima medijski prostor

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Image

Nogometaši Rijeke i dalje drže čelno mjesto na prvenstvenoj ljestvici Hrvatske nogometne lige, a novi ispit u pohodu na drugi naslov prvaka u klupskoj povijesti imat će u regionalnom duelu protiv Istre 1961. Željko Sopić pojavio se danas raspoložen ispred medija.

“Dolaskom novog trenera Istra 1961 se podigla u igri i dobro posložila. Gledao sam njihovu utakmicu protiv Dinama i mogu reći da su bez obzira na rezultat, koji je jako visok, imali nekoliko izrazito dobrih prilika. Čeka nas zahtjevan posao, a s druge strane vjerujem da će uslijed ovog lijepog vremena teren biti bolji nego što je bio prije. Moramo skupiti glave i krenuti svi zajedno po tri boda”, rekao je Sopić, koji je na upit predstavnika medija i analizirao promjene koje je u pulsku momčad unio novi strateg Paolo Tramezzani.

“Istra 1961 sada igra u drugačijem sistemu, s trojicom u zadnjoj liniji, rombom u sredini i jako brz i nezgodan Filet u vrhu napada. Dobili su stabilnost, imaju bolje rezultate i naravno da nas očekuje teška utakmica u kojoj ćemo morati pokazati svu svoju snagu i kvalitetu želimo li polučiti dobar rezultat, odnosno osvojiti tri boda.”

Na upit o zdravstvenom biltenu Sopić je istaknuo da Marko Pjaca ima manjih problema s koljenom, ali da je optimističan po pitanju njegovog nastupa. Ono oko čega trener Rijeke nema upitnika je gard s kojim će momčad istrčati na Aldo Drosinu.

“U Puli ćemo se definitivno postaviti na način da se od prve minute vidi da smo došli pobijediti utakmicu. Naravno da se na tom terenu puno pita i igrače Istre 1961. Nema se što puno pričati, od prve minute ćemo ići po sva tri boda i to je to”, poručio je Sopić.

O euforiji u gradu i odnosu s medijima, Sopić je rekao:

“Da, ljubav mene i medija je obostrana, to se vidi, evo vidite kako sam i sad nasmijan. A što se očekivanja tiče, rasti će kao vrijeme odmiče, ali tko je u klubu kao što je Rijeka taj se s tim pritiskom mora znati nositi”.

Sopić je nakon pobjede nad Hajdukom zamolio Istru da otvori istočnu tribinu, što su u Puli odbili napraviti. Iz kluba nije stigao službeni odgovor, a trenera Rijeke prozvali su Demoni. O toj situaciji Sopić sada kaže:

“Je li meni netko odgovorio iz Istre? Nije. To što u našem medijskom prostoru svatko može dobiti prostora, to nije moja stvar. Ja sam kao trener dao apel, oni nisu odgovorili na njega i to je to. Njihovo pravo je da prozivaju. Ja sam kulturno zamolio da otvore, oni su rekli da neće i to je to. Sve ostalo je folklor.”