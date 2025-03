Fruk o Dalićevom pozivu: ‘Bilo je to najljepše buđenje u mojoj karijeri’

Podijeli :

HNK Rijeka

Toni Fruk otkrio je prve dojmove nakon što je saznao da je među odabranima na popisu za okršaje Hrvatske protiv Francuske u četvrtfinalu Lige nacija.

Vatrene u ožujku čeka četvrtfinale Lige nacija u kojem će odmjeriti snage s Francuskom. Prvi susret aktualne svjetske bronce protiv aktualnog svjetskog srebra bit će odigran u Splitu 20. ožujka u 20.45 sati, a uzvratna utakmica bit će odigrana tri dana kasnije na stadionu Stade de France u Saint-Denisu.

Uz dobro poznata imena, na Dalićevom popisu su prvi puta Toni Fruk i Franjo Ivanović.

“Trener Đalović me ujutro nazvao i rekao mi da sam dobio poziv. Lijepo buđenje, možda i najljepše dosad u mojoj igračkoj karijeri. Bilo je već pretpoziva koji su mi služili kao motivacija da napravim taj dodatni korak i postanem reprezentativac. Sada se i to dogodilo”, rekao je Toni Fruk i podijelio svoje emocije kada je saznao da je postao reprezentativac.

“Presretan sam, za ovo se trenira i živi. Ovo je najljepša moguća emocija. Jednim dijelom sebe još nisam ni sto posto svjestan da ću biti u reprezentaciji. Neke igrače već poznajem jer smo se susretali, ali puno je i vrhunskih igrača koje jedva čekam upoznati. Bit će užitak trenirati s njima, a siguran sam da ću pritom i nešto naučiti. Jedva čekam!”

U dosadašnjih 74 nastupa u dresu Rijeke postigao je 11 pogodaka i dodao 24 asistencije.

“Poziv nije stigao zbog nekoliko dobrih utakmica, već kao potvrda svega dobrog što sam radio do sada. No, sve to moram nastaviti raditi u kontinuitetu, na visokoj razini. Moram istaknuti da su mi u svemu ovome puno pomogli suigrači i treneri – bez njih ne bi bilo ni ovog poziva, pa i njima ide velika zahvala.”

Fruk je prošao sve mlađe reprezentativne uzraste, od U-14 do U-21.

“Ovo je sigurno kruna mog reprezentativnog puta. Prošao sam sve mlađe uzraste, koji su bili priprema za ovo što se danas dogodilo. Vjerujem i nadam se da ću opravdati povjerenje kroz igre u klubu.”

Hrvatsku očekuje ogled protiv Francuske u četvrtfinalu Lige nacija.

“Na Francusku ne treba trošiti riječi, svi znamo da je to jedna od najvećih reprezentacija. Imaju kvalitetne i brze igrače, a meni će biti novo iskustvo igrati protiv takve momčadi. Nadam se da će biti prilike i zaigrati. Bit će teško, tu nema dileme, ali igrat ćemo na pobjedu i nadam se prolasku u idući krug”, zaključio je Toni Fruk za Radio Rijeku.

