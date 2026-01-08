Šok u taboru protivnika Hrvatske na SP-u: Ozlijedio se napadač od 55 milijuna eura

Podijeli :

EveryxSecondxMediax via Guliver

Napadač ganske nogometne reprezentacije, suparnika Hrvatske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, Mohammed Kudus izbivat će s travnjaka oko tri mjeseca.

Kudus će biti van terena zbog ozljede kvadricepsa zadobivene tijekom nedjeljnog dvoboja Premier lige, objavio je njegov klub Tottenham Hotspur.

Kudus je do ozljede upisao 19 nastupa u Premier ligi ove sezone uz dva gola i pet asistencija.

Za reprezentaciju Gane dosada je 25-godišnji napadač odigrao 46 utakmica i postigao 13 golova. Prema Transfermarktu vrijednost mu je 55 milijuna eura.

Hrvatska i Gana igrat će u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji. Uz njih, u skupini su još Engleska i Panama.