Sjećate se da je Dinamo prijavio Carevića zbog vrijeđanja? E pa neće biti kažnjen

Podijeli :

HNK Gorica

Dinamo je prijavio trenera Gorice nakon utakmice.

Odbačena je Dinamova prijava protiv Marija Carevića zbog ponašanja tijekom međusobne utakmice u Velikoj Gorici početkom prosinca.

POVEZANO Dinamo prijavio Marija Carevića!

Dinamo je tad slavio 2:0, a nakon utakmice prijavili su delegatu susreta Marija Carevića zbog nesportskog ponašanja.

Dinamo se žalio da je Carević bio verbalno agresivan prema igračima i klupi Dinama, da je nekoliko puta vrijeđao i dobacivao neprimjerene riječi, a kap koja je prelila čašu bila je, neslužbeno, uvreda Matteu Perezu Vinlöfu kojemu je navodno rekao “majmune”.

Kako doznaje Germanijak, prijava je odbačena, a Dinamove igrače nitko nije pitao za svjedočenje, niti je itko iz Maksimira uopće dao kakvu izjavu na tu temu. U HNS-u su procijenili da Carević nije zaslužio kaznu…