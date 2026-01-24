Važan igrač Dinama propušta gostovanje na Opus Areni

U nedjelju od 17.45 gostuje na Opus Areni kod Osijeka, zatim slijedi europsko gostovanje u Danskoj kod Midtjyllanda, a idućg ponedjeljka u Maksimir dolazi Vukovar.

Zašto Dejan Ljubičić odlazi iz Dinama?

U četiri utakmice u 11 dana Modri ulaze s osjetno suženim kadrom. Moris Valinčić i Mateo Lisica još nisu spremni, Dejan Ljubičić odlazi u Schalke 04, a u Osijeku neće igrati ni Sandro Kulenović zbog četiri žuta kartona koja je nakupio u jesenskom dijelu sezone.

Napadač koji je u četvrtak zabio protiv FCSB-a ove sezone ima 10 golova u 826 minuta te je bio i strijelac u jesenskoj pobjedi Dinama na Opus Areni.