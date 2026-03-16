VAR ima novi naziv na hrvatskom jeziku, hoće li ući u širu upotrebu?

Časopis Jezik i ove je godine organizirao natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ, koji se održava već dvadesetu godinu zaredom.

Ove godine pristiglo je 412 prijedloga za nove riječi koje bi mogle zamijeniti strane izraze. Prvu nagradu osvojila je osječka pedagoginja Josipa Curić s riječju “presudnik”.

Curić je riječ osmislila kao zamjenu za skraćenicu VAR, koja dolazi od engleskog izraza Video Assistant Referee. VAR označava sustav kamera i druge tehnologije koja se u posljednjih nekoliko godina koristi u nogometu. Budući da je VAR međunarodno uobičajen naziv, teško je očekivati da će riječ “presudnik” postati široko prihvaćena.

Pokušaji da se nogometni termini prevedu na hrvatski nisu novost. Neki su pojmovi postali dio jezika, dok su mnogi anglizmi i dalje u upotrebi. Primjeri su ofsajd (zaleđe) i penal (jedanaesterac). Pojam hat-trick ponekad se, uglavnom u šaljivom kontekstu, zamjenjuje s “trogodak”.

Sličan primjer je i riječ “kuterac”, koju je predložena za udarac iz kuta ili korner. Ipak, ni ona nije pronašla put u svakodnevni jezik, već se koristi uglavnom kao zanimljivost ili na kvizovima.