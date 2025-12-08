Toni Fruk odradio transfer prije transfera – potpisao za agenciju Andyja Bare

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Ususret zimskom prijelaznom roku Toni Fruk promijenio je zastupnike i potpisao za agenciju koju vodi Andy Bara.

Toni Fruk trenutačno je najvrjedniji igrač SHNL-a prema Transfermarktu (uz iznimku Bennacera koji je tek na posudbi), a Rijeka ga je uspjela zadržati unatoč interesu tijekom ljeta.

Situacija se sada može promijeniti jer je Fruk potpisao ugovor s agencijom Niagara, koju vodi jedan od najutjecajnijih ljudi u hrvatskom nogometnom biznisu – Andy Bara, menadžer Olma, Majera i Morate.

Ulazak u Niagarin portfelj sugerira da se Fruk priprema za veći transfer, posebno jer se zimski prijelazni rok približava. Nantes je bio najbliži njegovom dovođenju ljetos, no Rijeka je čekala veću ponudu i nije pristala na kompromis.

Štoviše, skauti Liverpoola i Milana pratili su Fruka u utakmici protiv Hajduka u kojoj je zabio hat-trick, pa nije isključeno da je kod velikih klubova pobudio konkretan interes.

Ukratko, Fruk je trenutno top vrijednost SHNL-a, promjena agenta nagovještava idući korak u karijeri. Rijeka čeka ponudu koja će opravdati njegov status i potencijal.