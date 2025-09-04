Stojković prvi put komentirao Petkovićevu izjavu: ‘Ja mogu…’

Podijeli :

Veliku pažnju izazvala je izjava Brune Petkovića.

Naime, donedavni napadač Dinama je prije mjesec dana u Podcast Inkubatoru otkrio da mu je predsjednik Dinama Zvonimir Boban za Luku Stojkovića rekao da je “divlji igrač koji ne može igrati za Dinamo”.

Prvi put se sada oglasio i sam Stojković, komentirajući Petkovićevu izjavu:

“Čuo sam što je Bruno rekao. Nisam se obazirao i ne zamaram se previše time, svatko ima pravo na svoje mišljenje”, rekao je Stojković u razgovoru za RTL i zaključio:

“Ja mogu samo nastaviti raditi i dokazivati se na terenu kao i do sada. Na meni je da pokažem da vrijedim i da mogu igrati na visokoj razini.”