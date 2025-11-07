Stigle kazne za proteklo kolo SHNL-a, Dinamovi navijači odnijeli ‘pobjedu’

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver Images

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige Alan Klakočer donio je odluke o disciplinskim kaznama za 12. kolo SuperSport HNL-a.

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, navodi HNS.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Dinamo – Rijeka (1. studenoga 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 7.000 eura

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 750 eura

Istra 1961 – Vukovar (1. studenoga 2025.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 670 eura

Osijek – Varaždin (2. studenoga 2025.)

Osijek

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.600 eura

Slaven Belupo – Hajduk (2. studenoga 2025.)

Slaven Belupo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 670 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 900 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 5.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5.900 eura